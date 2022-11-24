فوز البرتغال على غانا 3 - 2 في مونديال قطر 2022

فازت البرتغال على غانا 3 – 2 (الشوط الاول 0 – 0)، في المباراة التي اجريت بينهما مساء اليوم على استاد 974 في المجموعة الثامنة من نهائيات كأس العالم ال22 لكرة القدم التي تستضيفها قطر حتى 18 كانون الاول المقبل.

وفرض كريستيانو رونالدو نفسه نجما للمباراة، وهو الذي دارت اللعبة حوله في المنتخب البرتغالي. وبات “الدون” ينفرد برقم قياسي كاول لاعب يسجل في خمس نهائيات لكؤوس العالم.

وافتتح رونالدو المنفرد العمليات بإهدار فرصة طيبة في الدقيقة التاسعة، اذ ارتدت كرته من جسم الحارس لورنس اتي زيغي الذي احسن التوقيت في الخروج للتصدي للكرة.

وبعدها بثلاث دقائق تطاول رونالدو لكرة عالية وارسلها قرب القائم الايسر لمرمى زيغي.

واثمر الضغط البرتغالي “بنالتي” لمصلحة “الدون” في الدقيقة 62 اثر تعرضه للدفع من محمد ساليسو لاعب ساوثهمبتون الانكليزي. وانبرى رونالدو للكرة وارسلها قوية متوسطة الارتفاع على يمين الحارس زيغي الذي احسن تقديرها من دون ان يدركها.

ومن هجمتين مدروستين، سجل ساعد الدفاع الكابتن اندريه ايو لاعب السد القطري اصابة التعادل لغانا في الدقيقة 73، بكرة سددها من داخل الصندوق الى شباك الحارس دييغو كوستا، اثر تمريرة عرضية من لاعب اجاكس امستردام محمد قدوس الدي توغل داخل المنطقة البرتغالية من جهة اليمين.

وفي الدقيقة 78 سجل مهاجم اتلتيكو مدريد الاسباني جواو فيليكس اصابة التقدم للبرتغال، بتسديدة من داخل المنطقة الى الزاوية اليمنى البعيدة للحارس زيغي اثر تمريرة من رونالدو.

ثم حسم المهاجم الاحتياطي رافايل لياو لاعب آ سي ميلان الايطالي الامور بتسجيله الاصابة البرتغالية الثالثة بكرة ارضية الى الزاوية اليسرى البعيدة للحارس زيغي، بتمريرة خالصة من رونالدو.

وقلص الاحتياطي عثمان بوكاري النتيجة الى 2 – 3، بتسجيله الاصابة الثانية لغانا بكرة رأسية في الدقيقة 89.