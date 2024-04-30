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فوز الفنانة الفرنسية مرجان ساترابي بجائزة أميرة أستورياس للأدب

منذ 15 دقيقة
الفنانة الفرنسية من أصل إيراني مرجان ساترابي

الفنانة الفرنسية من أصل إيراني مرجان ساترابي

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فازت الفنانة الفرنسية من أصل إيراني مرجان ساترابي التي حققت شهرة عالمية من خلال الشرائط المصوّرة وفيلم “برسيبوليس”، بجائزة أميرة أستورياس للأدب التي تُعدّ من أعرق المكافآت في الدول الناطقة بالإسبانية.

وأوضحت المؤسسة التي تمنح هذه الجائزة، في بيان، أنّ المصممة والمخرجة والرسامة نالت الجائزة لدورها “الأساسي” في “الدفاع عن حقوق الإنسان والحرية”.

وأضافت “إن مرجان ساترابي رمز لمشاركة المرأة في العمل المدني. وبفضل جرأتها وإنتاجها الفني، تُعدّ من أكثر الأشخاص تأثيراً في الحوار بين الثقافات والأجيال”.

وتقيم الفنانة البالغة 53 عاما في فرنسا منذ نحو ثلاثين عاما. وقد ألّفت شرائط مصوّرة وأفلاماً كثيرة، أبرزها فيلم “برسيبوليس” المقتبس من كتاب يحمل العنوان نفسه.

ويتناول الفيلم الذي فاز بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي عام 2007، قصة ساترابي الشخصية، ويتطرّق إلى الاعتقالات والإعدامات التي أعقبت الثورة الإسلامية التي قادها آية الله الخميني عام 1979.

    المصدر :
  • النهار
  • فرانس برس AFP

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