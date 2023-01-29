الأحد 7 رجب 1444 ﻫ - 29 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فوز بشق الأنفس لأتلتيكو مدريد على أوساسونا

منذ ساعة واحدة
فريق أتلتيكو مدريد- رويترز

فريق أتلتيكو مدريد- رويترز

A A A
طباعة المقال

احتاج أتليتيكو مدريد إلى هدف في الشوط الثاني من البديل ساؤول نيجيز ليفوز بشق الأنفس 1-صفر على أوساسونا في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد.

وترك ساؤول بصمة بعد المشاركة وهز الشباك بعد هجمة مرتدة في الدقيقة 74 حيث أرسل رودريجو دي باول تمريرة رائعة ووصلت إلى زميله البديل خلف دفاع أوساسونا.

وتحلى لاعب الوسط البالغ عمره 28 عاما بالهدوء داخل منطقة الجزاء وأطلق تسديدة هائلة داخل الشباك.

ويأتي أتليتيكو رابعا برصيد 34 نقطة وبفارق أربع نقاط خلف ريال سوسيداد ثالث الترتيب الذي يملك مباراة مؤجلة وسيواجه ريال مدريد صاحب المركز الثاني اليوم. ويتصدر برشلونة الدوري برصيد 47 نقطة.

ويحتل أوساسونا المركز السابع برصيد 28 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

صورة من الفيديو
شاهد.. والدة بيكيه توبخ شاكيرا و"تصفعها"
عز الدين أوناحي
مارسيليا يضم المغربي عز الدين أوناحي
ديمبلي وبيدري
برشلونة يكشف طبيعة إصابة ديمبلي

الأكثر قراءة

إيران
مصادر اميركية: هجوم المسيرات على ايران شارك فيه سلاح الجو الأميركي ودولة أخرى
انفجار في أصفهان وسط إيران
طائرات مسيرة.. تفاصيل جديدة عن الانفجار الضخم بأصفهان وسط إيران
الدولار الأميركي
قفزات جنونية... افتتاحية مرتفعة لدولار السوق السوداء