فوز بشق الأنفس لأتلتيكو مدريد على أوساسونا

احتاج أتليتيكو مدريد إلى هدف في الشوط الثاني من البديل ساؤول نيجيز ليفوز بشق الأنفس 1-صفر على أوساسونا في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد.

وترك ساؤول بصمة بعد المشاركة وهز الشباك بعد هجمة مرتدة في الدقيقة 74 حيث أرسل رودريجو دي باول تمريرة رائعة ووصلت إلى زميله البديل خلف دفاع أوساسونا.

وتحلى لاعب الوسط البالغ عمره 28 عاما بالهدوء داخل منطقة الجزاء وأطلق تسديدة هائلة داخل الشباك.

ويأتي أتليتيكو رابعا برصيد 34 نقطة وبفارق أربع نقاط خلف ريال سوسيداد ثالث الترتيب الذي يملك مباراة مؤجلة وسيواجه ريال مدريد صاحب المركز الثاني اليوم. ويتصدر برشلونة الدوري برصيد 47 نقطة.

ويحتل أوساسونا المركز السابع برصيد 28 نقطة.