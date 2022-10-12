فوز ثمين لبايرن ميونيخ يؤهله إلى دور الـ16

تغلب بايرن ميونيخ على في مضيفه فيكتوريا بلزن 4-2 ليتأهل إلى الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما أمطر مرمى بطل التشيك بأربعة أهداف وعرض رائع في الشوط الأول (الأربعاء 12-10-2022).

وقاد الفوز وتعادل برشلونة 3-3 مع إنتر ميلان إلى وصول بايرن إلى مرحلة خروج المغلوب، في حين أن الفريق التشيكي الذي يحتل المركز الأخير في المجموعة الثالثة، ودع دور المجموعات.

وسجل الفريق الألماني، الذي حقق الآن رقما قياسيا بخوض 32 مباراة في دور المجموعات بدون هزيمة، الهدف الأول بعد 10 دقائق عندما تبادل ساديو ماني الكرة مع ليون جوريتسكا قبل أن يضع الكرة في الشباك.

وضاعف توماس مولر غير المراقب تقدم الضيوف بعد دقائق عندما سدد الكرة في المرمى بعد تمريرة عرضية من كينجسلي كومان بينما كان حارس بلزن قريبا منه.

وأحرز جوريتسكا ثنائية ليختتم أهداف الفريق البافاري حيث أبقى بطل ألمانيا على بلزن، الذي بدا بدون أنياب، تحت السيطرة إلى حد كبير قبل أن يسجل آدم فلكانوفا ويان كليمنت هدفي الفريق المضيف في الشوط الثاني.

وفاز بايرن في جميع مبارياته الأربع بالمجموعة ليحتل الصدارة برصيد 12 نقطة يليه إنتر ميلان بسبع نقاط وبرشلونة بأربع نقاط بينما ظل بلزن بدون نقاط.