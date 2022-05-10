فوز ثمين لـ”ليفربول” يعزز آماله في استعادة لقب الدوري الإنجليزي

أحرز ساديو ماني هدف الانتصار ليقود ليفربول لتعديل تأخره بهدف إلى الفوز على أستون فيلا 2-1 اليوم الثلاثاء محافظا على آماله في استعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من مانشستر سيتي المتصدر.

وتبددت أي آمال في أن تكون بداية المباراة سهلة بالنسبة لليفربول بعد أن انطلق أستون فيلا بكل قوة وتقدم في الدقيقة الثالثة أمام جماهيره المفعمة بالحماس. وأعاد أليسون حارس ليفربول ضربة رأس من دوجلاس لويز مباشرة نحو المهاجم البرازيلي الذي سدد في مرمى ليفربول من مسافة قريبة.

وأدرك فريق المدرب يورجن كلوب التعادل بعد أقل من ثلاث دقائق، عندما قابل فيرجيل فان ديك ركلة حرة نفذها ترينت ألكسندر-أرنولد، وعلى الرغم من أن إيمليانو مارتينيز حارس أستون فيلا نجح في لمس الكرة بيده وابعادها، إلا أن جويل ماتيب سجل بعد ارتداد الكرة إليه.

وتعرض الفريق الزائر، الذي كان متوترا بشكل غير معهود لانتكاسة بعد مرور نصف ساعة تقريبا عقب إصابة لاعب الوسط المدافع فابينيو وخروجه من الملعب، مما يجعل مشاركته في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت المقبل أمام تشيلسي محل شك كبير.

لكن السنغالي ماني وضع ليفربول في المقدمة في الدقيقة 65 بهدفه الخامس عشر في الدوري هذا الموسم بضربة رأس متقنة اثر عرضية لويس دياز. وبات ماني ثالث لاعب في ليفربول يسجل 15 هدفا في موسم واحد بعد محمد صلاح وديوجو جوتا.

وتصدى الحارس أليسون لعدة تسديدات من داني إنجس مهاجم أستون فيلا في المراحل الأخيرة من اللقاء وتم الغاء هدف لإنجس بداعي التسلل قبل أقل من خمس دقائق على النهاية. ومع ذلك، حافظ ليفربول على ثباته ليصل للنقطة 86 متساويا مع سيتي ولمدة 24 ساعة على الأقل.

وسيأمل ليفربول في أن تؤدي مباراة سيتي المؤجلة أمام ولفرهامبتون واندرارز غدا الأربعاء لإحداث مفاجأة في ترتيب الدوري.

وقال جوردان هندرسون قائد ليفربول لشبكة سكاي سبورتس “كان الأمر صعبا دوما لكن علينا الاستمرار. نحن في نفس الموقف الذي كنا عليه قبل المباراة. كانت مباراة كبيرة وحصدنا ثلاث نقاط أخرى.

“نركز على ما نحتاج إلى القيام به. هناك مباراة كبيرة أخرى في انتظارنا في مطلع الأسبوع … نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وعلينا التعافي قبل خوضها.

“(السباق على لقب الدوري) خارج عن سيطرتنا ولا نريد إهدار مجهودنا في ذلك”.

وظل أستون فيلا بقيادة مدربه ستيفن جيرارد في المركز 11 وسيلتقي مع كريستال بالاس يوم الأحد المقبل.