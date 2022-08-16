فوز ثمين لـ "كيريوس" يؤهله لمواجهة "فريتز" ببطولة سينسناتي المفتوحة للتنس

استعاد نيك كيريوس هدوءه سريعا بعد توتره ليفوز على أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا بنتيجة 7-5 و6-4 اليوم الثلاثاء ويبلغ الدور الثاني ببطولة سينسناتي المفتوحة حيث سيواجه الأمريكي تيلور فريتز.

وبدا كيريوس مسيطرا تماما على المباراة عندما سدد إرسالا لا يرد ليحسم المجموعة الأولى، وكسر إرسال منافسه مبكرا في المجموعة الثانية.

لكن اللاعب الإسباني أدرك التعادل 2-2، ليسدد كيريوس كرة في المدرجات في إعادة لما حدث في مواجهة ستيفانوس تيتيباس في الدور الثالث ببطولة ويمبلدون عندما فعل اللاعب اليوناني ذلك، وذهبت شكوى اللاعب الأسترالي من أنه يجب احتساب خطأ مزدوج دون فائدة.

واستعاد كيريوس هدوءه سريعا وفاز بالشوط التالي دون خسارة أي نقطة، وحسم تأهله بإرسال آخر هائل ليواجه صديقه فريتز في البطولة التي تقام قبل انطلاق أمريكا المفتوحة في 29 أغسطس آب في نيويورك.

وقال كيريوس “فريتز صديقي. إنه لاعب متنوع ويملك إرسالا قويا. يحب المبادرة بالهجوم مثلي، ستشهد المباراة العديد من ضربات الإرسال القوية، لذا سنرى كيف ستسير”.

وسحق فريتز نظيره سيباستيان بايز بنتيجة 6-1 و6-1، ليكبد اللاعب الأرجنتيني الهزيمة السادسة على التوالي، فيما حقق المصنف 11 فوزه 33 هذا العام.

وتغلب الإيطالي يانيك سينر، المصنف العاشر، على الأسترالي تاناسي كوكيناكيس بنتيجة 6-7 و6-4 و7-6 ليحقق انتصاره 37 هذا العام مقابل عشر هزائم.

وفي الدور الأول، فاز الأمريكي تومي بول على مواطنه جنسون بروكسبي بنيجة 6-3 و6-2، وتغلب الأسترالي أليكس دي مينو على السويسري هنري لاكسونن بنتيجة 6-2 و6-2.

وانتصر الكرواتي بورنا تشوريتش على لورينتسو موسيتي بنتيجة 7-6 و6-3، والإسباني ألبرت راموس-بينولاس على الإيطالي فابيو فونيني بنتيجة 6-2 و6-3.