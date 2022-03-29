فوز ثمين للإمارات يؤهلها للملحق الآسيوي لتصفيات مونديال 2022

بلغت الإمارات الملحق الآسيوي لتصفيات مونديال 2022 في كرة القدم حيث ستلاقي أستراليا، بعد فوزها على ضيفتها كوريا الجنوبية 1-صفر، الثلاثاء، ضمن الجولة العاشرة الأخيرة من الدور الثالث.

وكان الفوز يكفي الإمارات بصرف النظر عن نتيجة مطاردها في المركز الثالث، العراق، الذي تعادل مع سوريا 1-1 في الوقت عينه ضمن المجموعة الأولى.

والفائز بين الإمارات وأستراليا في الدوحة، يوم 7 يونيو، يلاقي خامس تصفيات أميركا الجنوبية (البيرو أو كولومبيا أو تشيلي) على بطاقة مؤهلة إلى المونديال القطري، مما يعني أن طريق “الأبيض” إلى النهائيات العالمية لن يكون سهلا.

وسبق أن تأهلت الإمارات إلى نهائيات كأس العالم مرة واحدة في بطولة إيطاليا 1990.

وكانت إيران وكوريا الجنوبية ضمنت التأهل سابقاً عن هذه المجموعة، واليابان والسعودية عن الثانية التي حلت فيها أستراليا ثالثة.

وأنهت إيران المجموعة في الصدارة برصيد 25 نقطة بعد فوزها، الثلاثاء، على ضيفها اللبناني 2-صفر، أمام كوريا الجنوبية (23)، وبفارق كبير عن الإمارات (12) والعراق (9) وكل من سوريا ولبنان (6).

وسجل للمنتخب الإماراتي االجناح الشاب حارب عبدالله مطلع الشوط الثاني من تسديدة أرضية بعد مجهود فردي على الجهة اليسرى (54).

ووضعت الإمارات حداً لسلسلة نتائج كوريا الجنوبية الإيجابية، والتي لم تخسر في الدور الثالث.