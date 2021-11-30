فوز ثمين للمنتخب القطري على نظيره البحريني في كأس العرب

استهل المنتخب القطري مشاركته في بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021™ بتحقيق الفوز على المنتخب البحريني بهدف دون رد الثلاثاء في إطار الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى من البطولة التي انطلقت اليوم وتستمر حتى الثامن عشر من كانون الأول/ديسمبر القادم.

وسجل عبد العزيز حاتم هدف الفوز للمنتخب القطري في الدقيقة 69 في المواجهة التي أقيمت على ملعب استاد البيت المونديالي وسبقها حفل افتتاح البطولة الكبرى.

وتصدر بذلك المنتخب القطري ترتيب منتخبات المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، فيما حلت العراق وعُمان في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة عقب تعادلهما في افتتاح مباريات المجموعة (1-1).

ورغم البداية الجريئة لفريق المدرب البرتغالي هيليو سوزا مهدداً مرمى سعد الشيب بعد سبع دقائق فقط عبر رأسية مهدي الحميدان التي مرت بمحاذاة القائم، إلا ان أصحاب الأرض بسطوا أفضليتهم على المجريات تدريجياً.

وحرم الحارس البحريني سيد محمد جعفر لاعب وسط المنتخب القطري محمد وعد من التسجيل عندما أبعد تسديدته القوية (19)، ثم عاد الحارس الخبير ليبعد تسديدة أخرى للمعز علي (25).

واضطر سيد رضا لإعاقة أكرم عفيف على مشارف المنطقة قبل الانفراد بالمرمى، بيد أن الحكم اكتفى بمنحه بطاقة صفراء لينفذ بسام الراوي الخطأ، لكن كرته مرت فوق العارضة بقليل (40).

وضغط فريق المدرب الإسباني فيليكيس سانشيس في الشوط الثاني، ووضع مرمى المنتخب البحريني تحت التهديد المتواصل، وكان الأجدى بخوخي بوعلام أن يسجل عندما وصلته عرضية عبد العزيز حاتم أمام المرمى لكن رأسيته علت العارضة (58).

وأهدر المعز فرصة سانحة أخرى عندما واجه الحارس لكنه سدد ضعيفة، قبل أن يأتي عبد العزيز حاتم بالحل مستغلاً عرضية متقنة من أكرم ليحولها برأسه في الشباك (69).