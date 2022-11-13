فوز ثمين لمنتخب لبنان بكرة السلة على نظيره الهندي

أحرز منتخب لبنان لكرة السلة فوزاً ثميناً، بعد التغلب على منتخب الهند، في المباراة التي أقيمت على ملعب المدينة الرياضية في قاعة بيار الجميّل ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

وفرض المنتخب اللبناني سيطرته على المباراة منذ الدقائق الأولى لانطلاقها، واستطاع انهاء الربع الاول بنتيجة 27-20. أما في ما خص الربع الثاني، فقد استطاع رجال الأرز إنهاءه بنتيجة 49 – 36. أما الربع الثالث من المباراة فانتهى بسيطرة لبنانية بامتياز بنتيجة 77 – 57.

وإثر ذلك، انتهت المباراة بفوز ساحق لرجال الأرز على نظيره الهندي بنتيجة 103-74.

وكان لبنان قد فاز يوم الخميس الماضي على المنتخب النيوزيلاندي بنتيجة (77-65)، وبالتالي تصدر المجموعة التي تضم نيوزيلاندا والفيليبين والهند والاردن والسعودية.

وبقي للبنان مباريتن في شباط المقبل امام نيوزيلاندا والفيليبين خارج الديار، وهو يسعى للفوز من اجل البقاء في الصدارة وبالتالي الحصول على قرعة سهلة في كأس العالم في أيلول 2023.