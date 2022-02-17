فوز ثمين.. ليفربول يضرب إنتر ميلان في عقر داره

أسقط نادي ليفربول الإنجليزي، غريمه إنتر ميلان الإيطالي في عقر داره، وانتزع منه فوزاً ثميناً بهدفين دون مقابل، الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء فوز الريدز بفضل ثنائي الهجوم، البرازيلي روبرتو فيرمينو والمصري محمد صلاح، بعدما سجلا الهدفين بين الدقيقتين 75 و83.

واستطاع محمد صلاح أن يضم الإنتر لقائمة ضحاياه هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، بعدما نجح في هز شباك جاره ميلان بدور المجموعات.

وأصبح المهاجم المصري أول لاعب يهز شباك قطبي ميلانو بموسم واحد في دوري أبطال أوروبا منذ الإنجليزي بيتر كراوتش.

وحقق مهاجم توتنهام الأسبق، الذي كان يتمتع بطول فارع، ذلك مع السبيرز في موسم 2010-2011.

ووصل صلاح، صاحب الـ29 عاما، إلى هدفه الـ33 بقميص ليفربول في البطولة خلال مشاركته الـ50 مع الفريق، فيما صنع 9 أهداف أخرى.

وبات صلاح ثالث لاعب يسجل أكبر عدد من الأهداف في أول 50 مباراة له مع فريق واحد بدوري أبطال أوروبا بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ونجح رونالدو في إحراز 51 هدفا مع ريال مدريد الإسباني في أول 50 مباراة، فيما سجل ليفاندوفسكي 36 هدفا بقميص بايرن ميونخ الألماني بعد 50 مشاركة.

وبعد ثنائية الأربعاء، تمكن ثلاثي هجوم ليفربول، فيرمينو وصلاح وساديو ماني من تسجيل 63% من أهداف الفريق بدوري الأبطال في عهد المدرب الألماني يورجن كلوب.

ويعتبر محمد صلاح اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف في البطولة تحت قيادة كلوب بواقع 33 هدفا، يليه ماني (21 هدفا) وفيرمينو (18 هدفا).