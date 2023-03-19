فوز ثمين.. يوفنتوس يحافظ على آماله في دوري أبطال أوروبا

حافظ يوفنتوس على آماله الضئيلة في التأهل لدوري أبطال أوروبا بعدما هز فيليب كوستيتش الشباك ليمنحه الفوز 1-صفر على مضيفه إنتر ميلان في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم (الأحد 19-3-2023).

وأحرز كوستيتش الهدف في منتصف الشوط الأول، ليرفع رصيد يوفنتوس، الذي خصمت محكمة كرة قدم إيطالية 15 نقطة منه في يناير كانون الثاني، إلى 41 نقطة من 27 مباراة.

ويتأخر يوفنتوس بست نقاط عن ميلان رابع الترتيب بعد خسارة حامل اللقب 3-1 أمام مضيفه أودينيزي أمس السبت.

ويأتي إنتر في المركز الثالث وله 50 نقطة بفارق 21 نقطة خلف نابولي المتصدر، كما يتأخر بنقطتين عن لاتسيو الذي قفز إلى المركز الثاني بفضل تغلبه 1-صفر على روما في قمة العاصمة الإيطالية.

وأنقذ فويتشيخ شتينسني حارس يوفنتوس فرصتين من نيكولو باريلا مع سيطرة إنتر على بداية المباراة بعد خمسة أيام من بلوغه دور الثمانية بدوري الأبطال على حساب بورتو البرتغالي.

لكن يوفنتوس انتزع التقدم عندما سدد كوستيتش كرة منخفضة في الشباك بعد تمريرة أدريان رابيو في الدقيقة 23.

واحتسب الحكم الهدف بعد مراجعة طويلة من حكم الفيديو المساعد بسبب ما بدا أنه لمسة يد على الفرنسي رابيو.

وحرم ماتيو دارميان مدافع إنتر منافسه دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس من التسجيل بعد الاستراحة مباشرة.

وافتقر إنتر للفعالية الهجومية ليتكبد الخسارة الثالثة في آخر أربع مباريات بالدوري.