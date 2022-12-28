فوفانا.. أول صفقات تشيلسي في فترة الانتقالات الشتوية

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي عن أول صفقة لبلوز في فترة الانتقالات الشتوية، الأربعاء ، بالتعاقد مع المهاجم الإيفواري ديفيد داترو فوفانا من مولدي النرويجي.

وقال بيان للنادي الإنجليزي: “توصل نادي تشيلسي لكرة القدم إلى اتفاق مبدئي مع مولدي بشأن انتقال ديفيد داترو فوفانا”.

وأضاف: “المهاجم البالغ من العمر 20 عامًا سينضم إلى البلوز في 1 يناير 2023.

وكشفت تقارير في الصحافة الإنجليزية أن صفقة انضمام المهاجم الإيفواري كلفت خزائن تشيلسي 12 مليون يورو بعقد طويل الأمد.

وارتبط فوفانا بانتقاله إلى الأهلي المصري في سوق الانتقالات الصيف الماضي.

وانضم فوفانا إلى صفوف فريق مولدي النرويجي في موسم 2020-2021 لبدء مسيرة مهنية جديدة.

تبلغ القيمة التسويقية لفوفانا 7 ملايين يورو ، وفقًا لموقع Transfermarkt ، وهو موقع متخصص في أسعار اللاعبين.

وقدم فوفانا 65 مباراة مع النرويج في مختلف المسابقات ، وسجل 24 هدفًا وقدم 10 تمريرات حاسمة.