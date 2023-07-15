السبت 27 ذو الحجة 1444 ﻫ - 15 يوليو 2023 |
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فوندروسوفا تحرز لقب ويمبلدون بعد الفوز على أُنس جابر

منذ 4 دقائق
التشيكية ماركيتا فوندروسوفا

التشيكية ماركيتا فوندروسوفا

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أحرزت التشيكية ماركيتا فوندروسوفا لقب فردي السيدات ببطولة ويمبلدون للتنس بعد الفوز على التونسية أُنس جابر بنتيجة 6-4 و6-4، السبت.

وأصبحت فوندروسوفا البالغ عمرها 24 عاما أول لاعبة غير مصنفة تفوز بلقب السيدات في ويمبلدون في عصر الاحتراف، بينما خسرت أُنس للعام الثاني على التوالي في النهائي.

وكانت أُنس تأمل في منح العرب اللقب الأول في البطولات الأربع الكبرى وأول لاعبة أفريقية تفوز بلقب كبير.

وسيطر التوتر على أداء أُنس تحت سقف الملعب الرئيسي، فيما حافظت فوندروسوفا، الذي غابت عن منافسات العام الماضي بسبب جراحة في المعصم، على هدوئها لتحسم تتويجها.

    المصدر :
  • رويترز

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