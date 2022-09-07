فيديو.. أحمد سعد يتلقى هدية غير متوقعة على الهواء

تلقى الفنان المصري أحمد سعد هدية غير متوقعة في عيد ميلاده من زوجته مصممة الأزياء علياء بسيوني.

جاء ذلك خلال حلول النجم أحمد سعد، ضيفا في برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، عبر قناة “دي إم سي”.

وخلال اللقاء، طلبت إسعاد يونس من أحمد سعد إغماض عينيه والمشي معها عدة خطوات، ليتفاجأ بوجود زوجته، التي قدمت له “سكوتر” كان يتمنى الحصول عليه.

وعبر أحمد سعد عن سعادته بهذه المفاجأة، وقام بالرقص مع زوجته والفنانة إسعاد يونس، وغنى لهما أغنية “إيه اليوم الحلو ده”.

وكان أحمد سعد احتفل بعقد قرانه على علياء بسيوني العام الماضي، واقتصر الحضور على الأسرة فقط، وعدد من الأصدقاء والمقربين، وفي أبريل الماضي رُزق أحمد سعد وزوجته بمولودتهما علياء.

يذكر أن أحدث أغنيات أحمد سعد هي “وسع وسع” من كلمات مصطفى حدوتة، توزيع إيهاب كلوبيكس، والكليب من إخراج إسلام هشام، كما قدم أحمد سعد أغنية “اليوم الحلو ده”، من خلال فيلم “عمهم”، لمحمد إمام، محمد سلام، أيتن عامر، هدى المفتي، باسم سمرة، محمد ثروت، سيد رجب.