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فيديو.. أروى جودة تتصدر الترند بسبب إطلالتها الجريئة

منذ 24 دقيقة
أروى جودة

أروى جودة

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تصدرت الفنانة أروى جودة، تريند غوغل بعد إطلالتها الجريئة التى ظهرت بها مؤخرا مرتدية ملابس مكشوفة، ما وضعها في مرمى الانتقادات.

إطلالة أروى جودة كانت بهدف الترويج إلى أحد المنتجات الجديدة للمجوهرات، وهو الأمر الذى تسبب فى حالة من الجدل الواسع بسبب ارتدائها ملابس مكشوفة من منطقة الصدر، الامر الذي جعل جمهورها يهاجمها عبر حسابها على إنستغرام، ولذلك قررت أن تغلق التعليقات علي الفيديو.

أروى جودة تحرص على ارتداء كل ما هو جديد ومختلف بما يليق بها، وهو الأمر الذى ربما يعرضها إلى العديد من الانتقاد فى أحيان كثيرة، ولعل منها حين نشرت مجموعة من الصور المختلفة لها عبر إنستغرام خلال حضورها مهرجان فينيسيا.

يذكر أن، أروى جودة شاركت في رمضان 2022 بمسلسل “بابلو”، من تأليف حسان دهشان، إخراج محمد عبدالرحمن حماقي، بطولة حسن الرداد وسوسن بدر ومصطفى فهمي ونجلاء بدر ومحمد جمعة وسلوى عثمان ورشوان توفيق وصلاح عبدالله.

 

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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