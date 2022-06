فيديو.. أطول أذني ماعز في العالم

دخلت ماعز باكستانية موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعدما سجلت أطول أذني ماعز في العالم.

تعيش الماعز الباكستانية في منطقة كراتشي في باكستان ويطلق عليها اسم “سيمبا”.

ويصل طول أذني الماعز “سيمبا” إلى 48 سنتيمترا، وتم تسجيلها في موسوعة غينيس بسبب امتلاكها أطول أذنين في العالم.

Baby goat "Simba" in Karachi, Pakistan has made a world record with its ears as long as 48 centimeters, very much longer than the normal size of ears.https://t.co/YM9lJZDNtw

📹: Yousuf Khan pic.twitter.com/z6kZnrbpwl

— Anadolu Images (@anadoluimages) June 17, 2022