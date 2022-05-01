فيديو.. أنجلينا جولي تهرع للاحتماء وسط دوي صفارات الإنذار في أوكرانيا

نشرت وكالة رويترز مقطع فيديو يظهر الممثلة العالمية أنجلينا جولي تسرع للاحتماء من هجوم صاروخي وشيك في ظل زيارتها الى المدينة الاوكرانية لفيف.

جولي البالغة من العمر ٤٦ سنة لفتت الانتباه في مقطع فيديو انتشر على الانترنت وهي تمشي بسرعة محاطة بعدد من الأشخاص بينما كانت صفارات الانذار تدوّي في الأجواء.

وفيما صوّرت مجموعة الأشخاص انجلينا جولي وهي تهرع بسرعة للاختباء، سُمعت احدى السيدات وهي تلتفت الى الكاميرا قائلة: “لطفا هذا يكفي”.

الممثلة بدورها التفتت الى الكاميرا ملوّحةً بيدها وقالت: “أنا بخير” ومن ثم توجهت مع مساعديها وركبوا سيارة كانت في انتظارهم.

والجدير ذكره بأن أنجلينا جولي عملت مبعوثة لمنظمة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة سنوات طوال، لكن أهداف الزيارة الى اوكرانيا ما زالت غير واضحة.

وترزح مدينة لفيف تحت الهجمات الروسية منذ أسابيع، وقد سبب هجوم صاروخي على المدينة بمقتل سبعة أشخاص على الأقل.

وزارت نجمة هوليود مدينة لفيف الأوكرانية يوم السبت، وتوقفت في مخبز وذهبت إلى محطة للسكك الحديدية للقاء بعض السكان الذين شردتهم الحرب مع روسيا.

واثناء زيارة محطة السكك الحديدية التقت جولي بمتطوعين يساعدون النازحين الذين أبلغوها بأن كل طبيب نفسي مناوب يتحدث إلى حوالي 15 شخصا في اليوم. وقال المتطوعون إن كثيرا من الموجودين في المحطة أطفال تتراوح أعمارهم بين عامين و عشرة أعوام.

وقالت جولي “لابد أنهم يعانون من صدمة… أعلم إلى أي مدى تؤثر الصدمة على الأطفال. أدرك أن مجرد وجود شخص ما يُظهر مدى أهميتهم، ومدى أهمية الاستماع لأصواتهم.. أعرف أن ذلك له تأثير على شفائهم”.

والشهر الماضي قامت جولي، بصفتها مبعوثة خاصة للمفوضية السامية للاجئين، بزيارة لليمن حيث يوجد أيضا ملايين الأشخاص الذين شردتهم الحرب.