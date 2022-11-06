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فيديو.. أول دليل مصور على لعب النحل الطنان بالكرات

منذ 45 دقيقة
آخر تحديث: 6 - نوفمبر - 2022 10:58 مساءً
نحلة- تعبيرية

نحلة- تعبيرية

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نجح العلماء في تسجيل أول حالة للعب النحل الطنان، والتي توحي بأن مشاعر التمتع بشيء ما قد تكون جزءا من التجربة الحية لهذه الحيوانات الصغيرة أيضا، كما الإنسان.

ويقول عالم البيئة السلوكية سامادي غالباوغي، من جامعة كوين ماري بلندن (QMUL): “يظهر مرة أخرى أنه على الرغم من صغر حجم أدمغتها، فهي أكثر من مجرد كائنات صغيرة”.

وصمم الباحث وفريق من العلماء ملعبا يضم عدد من الكرات وتم وضع حوالي 45 نحلة من نوع النحل الطنان فيه.

ووضع الباحثون مسلكان للوصول إلى الطعام، الأول من خلال مسار واضح أو اختيار التحويل عن طريق مسار يوجد فيه عقبات من الكرات الخشبية الصغيرة على جانبي الطريق.

ورصد العلماء أن حشرات النحل دحرجت الكرات 117 مرة خلال فترة التجربة، دون إظهار أي تفضيل متعلق باللون، حيث دحرجت النحل الكرات لمدة يوم أو يومين بعد الانتهاء من تناول الطعام في منطقة البحث، بحسب “sciencealert” العلمية.

وقال الباحث وهو المؤلف الأول للدراسة: “إنه أمر مثير للدهشة، وفي بعض الأحيان ممتع، أن تشاهد النحل الطنان وهي تعرض شيئا مثل اللعب”.

ونوه الباحثون إلى أن النحل عندما دحرجت كرتها الأولى، أظهرت تفضيلا للمسار الذي تتواجد فيه الكرات المتحركة بهدف اللعب.

وتثير احتمالية تمتع الحشرات بمشاعر الألم إلى المتعة أسئلة أخلاقية، مثل تلك التي تم بحثها مؤخرًا عن رأسيات الأرجل والقشريات، خاصة في ضوء انخفاض الحشرات الكبير واقتراح عمليات زراعة جماعية للحشرات في المستقبل.

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