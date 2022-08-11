الخميس 13 محرم 1444 ﻫ - 11 أغسطس 2022 |
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فيديو.. إشكال يتخلله استخدام السواطير في الكويت

منذ دقيقتين
سواطير- تعبيرية

سواطير- تعبيرية

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نشر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لإشكال في أحد المقاهي في الكويت، تخلله استخدام السواطير.

وفي فيديو نشره حساب “المجلس” تظهر مجموعة من الشبان وهم يدخلون إلى المقهى ومن ثم يبدأ تلاسن وتدافع بين عدد من الشبان، فيما يقوم شابان اثنان برفع آلة حادة (ساطور).

وادعى أحد المغردين بأن من دخلوا إلى المقهى هم “مجموعة من الشباب السوريين وتترواح أعمارهم بين 18 و26 عاما ومعهم سواطير على شكل سيوف وكان هجومهم بسبب سخيف”.

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