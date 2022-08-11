فيديو.. إشكال يتخلله استخدام السواطير في الكويت

نشر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لإشكال في أحد المقاهي في الكويت، تخلله استخدام السواطير.

وفي فيديو نشره حساب “المجلس” تظهر مجموعة من الشبان وهم يدخلون إلى المقهى ومن ثم يبدأ تلاسن وتدافع بين عدد من الشبان، فيما يقوم شابان اثنان برفع آلة حادة (ساطور).

فيديو / مشاجرة تم استخدام السواطير فيها وجارِ ضبط جميع الأطراف من قبل وزارة الداخلية. pic.twitter.com/2uTP5MnKW9 — المجلس (@Almajlliss) August 11, 2022

وادعى أحد المغردين بأن من دخلوا إلى المقهى هم “مجموعة من الشباب السوريين وتترواح أعمارهم بين 18 و26 عاما ومعهم سواطير على شكل سيوف وكان هجومهم بسبب سخيف”.

الفجر دخلوا علينا مجموعه من السوريين و(ابوجقيره) القهوه بدون سابق انذار اعمارهم بين ١٨ و ٢٦ تقريبا ومعاهم سواطير على شكل سيوف وكان هجومهم بسبب سخيف!! الكلام لولا لطف الله لو كانوا ذابحين احد الموجودين منو يقدر يجيب حقه،

هالاشكال انتشروا بغياب دور #وزارة_الداخلية في ردعهم.#الكويت pic.twitter.com/MDKE7cSVAF — Salman Alhendal ♈️ سلمان الهندال (@alhendale) August 10, 2022