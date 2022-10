فيديو.. إيلون ماسك يزور مقر تويتر حاملا "مغسلة"

بتواصل الجدل حول صفقة تويتر، حيث زار المليادير إيلون ماسك، الأربعاء، مكاتب تويتر في سان فرانسيسكو، ونشر تغريدة تتضمن مقطع فيديو يظهر فيه وهو يحمل “مغسلة خزفية”، وغير التعريف بنفسه على أنه “رئيس تويتر”، في خطوة تأتي قبل أيام من المهلة النهائية لإتمام الصفقة.

وتنتهي المهلة النهائية أمام ماسك، الجمعة، لاتمام الصفقة التي تقدر بـ44 مليار دولار، وإلا أنه سيعود ليواجه محكمة ديلاوير في نوفمبر بعد تخلفه عن تنفيذ اتفاق مبدئي وقعه مع تويتر سابقا.

وأعاد الفيديو الذي نشره ماسك تسليط الأضواء على سعيه المتكرر لامتلاك شبكة تويتر الاجتماعية.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7

— Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022