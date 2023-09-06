الأربعاء 21 صفر 1445 ﻫ - 6 سبتمبر 2023 |
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فيديو.. استئصال كلية لاعب سلة بعد إصابته في المونديال

منذ 10 دقائق
اللاعب الصربي بوريتسا سيمانيتش

اللاعب الصربي بوريتسا سيمانيتش

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أجرى اللاعب الصربي، بوريتسا سيمانيتش، جراحة لاستئصال كليته، بعد إصابة تعرض لها خلال مواجهة منتخب جنوب السودان في كأس العالم لكرة السلة.

وخضع سيمانيتش للجراحة في أحد مستشفيات العاصمة الفلبينية مانيلا، بعدما أصيب بضربة مرفق من لاعب من منتخب جنوب السودان، خلال مباراة في دور المجموعات في 30 أغسطس.

وقال المنتخب الصربي، الإثنين، إن المضاعفات الناجمة عن الجراحة الأولى دفعته إلى إجراء عملية جراحية أخرى في 3 سبتمبر، عندما استؤصلت إحدى كليتيه.

وقال طبيب الفريق الصربي، دراغان رادوفانوفيتش، إنهم “يتوقعون ويتمنون أن تسير الأمور بعد هذه العملية بسلاسة”.

ووقعت الإصابة قبيل نهاية مباراة صربيا في الدور الأول ضد جنوب السودان، عندما كان سيمانيتش يدافع ضد اللاعب الخصم نوني أوموت تحت سلة منتخب بلاده.

وضرب أوموت سيمانيتش بمرفقه، مما جعل الأخير يصرخ من الألم ويخرج على الفور. ويلعب سيمانيتش البالغ من العمر 25 عاما مع نادي سرقسطة الإسباني.

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