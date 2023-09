فيديو.. استئصال كلية لاعب سلة بعد إصابته في المونديال

أجرى اللاعب الصربي، بوريتسا سيمانيتش، جراحة لاستئصال كليته، بعد إصابة تعرض لها خلال مواجهة منتخب جنوب السودان في كأس العالم لكرة السلة.

وخضع سيمانيتش للجراحة في أحد مستشفيات العاصمة الفلبينية مانيلا، بعدما أصيب بضربة مرفق من لاعب من منتخب جنوب السودان، خلال مباراة في دور المجموعات في 30 أغسطس.

وقال المنتخب الصربي، الإثنين، إن المضاعفات الناجمة عن الجراحة الأولى دفعته إلى إجراء عملية جراحية أخرى في 3 سبتمبر، عندما استؤصلت إحدى كليتيه.

وقال طبيب الفريق الصربي، دراغان رادوفانوفيتش، إنهم “يتوقعون ويتمنون أن تسير الأمور بعد هذه العملية بسلاسة”.

Serbia's Borisa Simanić got his kidney removed after an elbow hit on this play against South Sudan

— All Time Basketball News (@ATBBALLNEWS) September 4, 2023