فيديو.. الإيطاليون يغنون على شرفات منازلهم نكاية بـ”كورونا”

قبل أيام، أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيب كونتي، حجرا صحيا يشمل كل أنحاء البلاد، سامحا فقط للبنوك، ومحلات البقالة، والصيدليات، بالعمل.

لكن هذا لم يمنع الإيطاليين في مدن البلاد المختلفة، من تجاهل المخاوف من انهيار نظامهم الصحي، والغناء بشكل جماعي من شرفات منازلهم.

People sing in solidarity during the #Coronavirus quarantine in Naples – Italy pic.twitter.com/qhRdVsrL6O

صور هذا الفيديو في مدينة سيينا الإيطالية جنوبي البلاد، ويغني الناس من داخل منازلهم أغنية محلية مشهورة تقول:

وبينما تنام سيينا، كل شيء صامت والقمر ينير الأبراج.

فلتعيشي طويلا يا سيينا، يا أجمل من كل مدينة.

ومثل أهالي سيينا، غنى أهالي نابولي لبث الحياة في شوارعهم التي خلت من المارة بشكل ربما لم تشهده هذه المدينة المزدحمة طوال تاريخها، إلا بشكل نادر.

ومن مدينة تراباني في صقلية، يعزف هذا الشاب الإيطالي معزوفة على البوق لرفع معنويات الأهالي المجبرين على ملازمة منازلهم.

People of my hometown #Siena sing a popular song from their houses along an empty street to warm their hearts during the Italian #Covid_19 #lockdown.#coronavirusitalia #COVID19 #coronavirus pic.twitter.com/7EKKMIdXov

— valemercurii (@valemercurii) March 12, 2020