فيديو.. الإيطاليون يغنون على شرفات منازلهم نكاية بـ”كورونا”

يبدو أن الحجر العام وحظر التجوال لمكافحة تفشي فيروس كورونا في إيطاليا، لن يقضيا على حب الموسيقى الموسيقى في هذا البلد.

قبل أيام، أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيب كونتي، حجرا صحيا يشمل كل أنحاء البلاد، سامحا فقط للبنوك، ومحلات البقالة، والصيدليات، بالعمل.

لكن هذا لم يمنع الإيطاليين في مدن البلاد المختلفة، من تجاهل المخاوف من انهيار نظامهم الصحي، والغناء بشكل جماعي من شرفات منازلهم.

People sing in solidarity during the #Coronavirus quarantine in Naples – Italy pic.twitter.com/qhRdVsrL6O — Richie Holland (@MrRJHolland) March 13, 2020

صور هذا الفيديو في مدينة سيينا الإيطالية جنوبي البلاد، ويغني الناس من داخل منازلهم أغنية محلية مشهورة تقول:

وبينما تنام سيينا، كل شيء صامت والقمر ينير الأبراج.

فلتعيشي طويلا يا سيينا، يا أجمل من كل مدينة.

ومثل أهالي سيينا، غنى أهالي نابولي لبث الحياة في شوارعهم التي خلت من المارة بشكل ربما لم تشهده هذه المدينة المزدحمة طوال تاريخها، إلا بشكل نادر.

ومن مدينة تراباني في صقلية، يعزف هذا الشاب الإيطالي معزوفة على البوق لرفع معنويات الأهالي المجبرين على ملازمة منازلهم.

People of my hometown #Siena sing a popular song from their houses along an empty street to warm their hearts during the Italian #Covid_19 #lockdown.#coronavirusitalia #COVID19 #coronavirus pic.twitter.com/7EKKMIdXov — valemercurii (@valemercurii) March 12, 2020

وينخرط هؤلاء المتجمعون في شرفات منازلهم في نوبة ضحك وهم يغنون بشكل جماعي، في مدينة ساليرنو الإيطالية: “نحن مستعدون للموت”.

تقول كلمات هذا النشيد:

أيها الأخوة الإيطاليون.. استيقظت إيطاليا

من خلال خوذة سيبيو.. رأسها محمي

أين النصر..

نحن مستعدون للموت.. نحن مستعدون للموت

وبرغم المعاني التي تبدو سوداوية لغير الإيطاليين، على الأغلب، يعد هذا النشيد المعروف بـ”إنو دي ماميلي” نشيدا حماسيا في الحقيقة.

وفي بلدة فلورنس الإيطالية، قام بائع القهوة هذه بإجراءات احترازية طريفة، لكن يبدو أنها لم تفد بشيء، خاصة وأن إيطاليا بمجملها الآن، تحت الحجر الاحترازي.