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فيديو.. الجزائر تكمل عقد المتأهلين إلى المربع الذهبي بكأس العرب

12 - ديسمبر - 2021
منتخب الجزائر

منتخب الجزائر

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أكمل المنتخب الجزائري عقد المتأهلين للمربع الذهبي لبطولة كأس العرب بفوزه على نظيره المغربي.

حسمت ركلات الترجيح معركة ربع نهائي كأس العرب بين الجزائر والمغرب لصالح الجزائر بعدما صدّ الحارس الجزائري رايس مبولحي ركلة الجزاء الترجيحية الرابعة ليتأهل محاربو الصحراء إلى المربع الذهبي في مونديال العرب.

وانتهى الوقت الأصلي في المباراة بالتعادل بهدف لهدف، بعدما سجلت الجزائر من ركلة جزاء في الدقيقة 62 عبر ياسين براهيمي، قبل أن يعدل المغاربة سريعا عبر محمد النهيري في الدقيقة 64.

وفي الوقت الإضافي الأول، تابع البلايلي كرة طويلة من حارسه رايس مبولحي وسددها من مسافة 40 مترا من فوق الحارس المغربي في الدقيقة 102.

وتمكن أسود الأطلس من التعديل في الشوط الإضافي الثاني بعد أن أكمل بدر بانون كرة ثابتة برأسية سكنت الشباك في الدقيقة 111 ليتوجه الحسم إلى ركلات الترجيح التي انتهت بنتيجة 5-3 لصالح محاربي الصحراء.

وتلتقي الجزائر مع قطر في نصف النهائي الأول، في حين تواجه مصر المنتخب التونسي في نصف النهائي الثاني يوم الأربعاء المقبل.

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