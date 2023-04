فيديو.. الدالاي لاما يعتذر بعد طلبه من صبي صغير فعلاً "غير لائق"!

أثار مقطع فيديو للزعيم الروحي للتبت الدالاي لاما خلال احتفال بمناسبة عامة، انتقادات واحتجاجات كبيرة على وسائل التواصل، ما دفعه إلى تقديم اعتذار عن الفعل الفاضح الذي بدر منه خلال حديثه مع صبي صغير.

ووفقاً لوكالة أسوشيتد برس، فقد دعا الدالاي لاما الصبي إلى المنصة التي كان يجلس عليها. وفي المقطع المصور، أشار إلى خده، وبعد ذلك قبله الطفل قبل أن يعانقه.

ثم طلب الدالاي لاما من الصبي أن يقبل شفتيه وأخرج لسانه. ويمكن سماع صوت الدالاي لاما وهو يقول ”وامتص لساني”.

وأثارت اللقطات رد فعل عنيفا على الإنترنت، إذ استنكر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي سلوكه، ووصفوه بأنه غير لائق ومزعج.

وجاء في بيان الاعتذار على حساب الزعيم المنفي: “تم تداول مقطع فيديو تم التقاطه في مناسبة عامة مؤخرا، حيث سأل صبي قداسة الدالاي لاما عما إذا كان بإمكانه أن يحضنه”.

وقال البيان: “يرغب قداسته في الاعتذار للصبي وعائلته، وكذلك العديد من أصدقائه في جميع أنحاء العالم، على الأذى الذي ربما تسببت به كلماته”، مشيرا إلى أن الموقف كان في إطار الممازحة.

وأضاف البيان أن زعيم الدالاي لاما “كثيرا ما يمازح الأشخاص الذين يقابلهم بطريقة بريئة ومرحة، حتى لو كان ذلك في الأماكن العامة وأمام الكاميرات، وهو يأسف للحادث”.

ويظهر مقطع الفيديو، الذي حصد مليون مشاهدة على موقع تويتر، الحائز على جائزة نوبل للسلام، البالغ من العمر 87 عاما، وهو يعطي الصبي على ما يبدو قبلة سريعة على شفتيه في حضور جمهور يضحك ويصفق.

يشار إلى أم الدالاي لاما فرّ إلى المنفى في الهند، في عام 1959، بعد انتفاضة فاشلة ضد الحكم الشيوعي الصيني.

ويعيش الآن في مجمع بجوار معبد تحيط به التلال الخضراء والجبال المغطاة بالثلوج في بلدة دارامشالا شمال الهند.

The Dalai Lama is clearly pedo inclined. https://t.co/7JC5Q6Fgqh pic.twitter.com/QTql1XRrVe

— Stew Peters (@realstewpeters) April 10, 2023