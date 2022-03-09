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فيديو.. الروس يقفون في الطوابير أمام مطاعم “ماكدونالدز” قبل إغلاقها

منذ 12 ساعة
مطعم "ماكدونالدز" في موسكو

مطعم "ماكدونالدز" في موسكو

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نشرت صحيفة ديلي ميل مقطع فيديو تقول انه من العاصمة الروسية موسكو، يظهر طابورا طويلا من السيارات أمام احد فروع مطعم الوجبات السريعة ماكدونالدز، بعدما اعلنت الشركة انها ستغلق اكثر من ٨٠٠ فرعا في اطار العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها على اوكرانيا.

واشارت الصحيفة الى ان فروع ماكدونالدز في العاصمة، غرقت بالزبائن الذين تهافتوا للحصول على آخر وجبة برغر قبل ان تغلق الشركة العملاقة مطاعمها في موسكو.

وتظهر مئات السيارات وهي تصطف تحت الثلج، امام مطعم الوجبات السريعة، وقال احد الاشخاص ان الصف وصل الى اكثر من نصف ميل.

ويأتي ذلك بعدما اعلنت ماكدونالدز انها ستغلق ٨٥٠ من فروعها في روسيا بينما تواصل الشركات الغربية بالانسحاب من السوق الروسية.

ويجد المواطنون الروس صعوبات في التموّن من السلع والمنتجات الغربية فيما ترتفع العقوبات الغربية التي بدأت تضعف الاقتصاد الروسي.

وبينما يتواصل القصف على اوكرانيا، اظهر الفيديو طابورا لعشرات السيارات ينتظر سائقوها للحصول على وجبة من ماكدونالدز،ما يشي بأن المواطنين الروس يشتكون من العقوبات القاسية على بلادهم، بسبب الغزو الذي يشنّه رئيسهم لأوكرانيا.

وكانت سلسلة المطاعم الشهيرة “ماكدونالدز” أعلنت، اليوم الثلاثاء، أنها ستغلق مطاعمها موقتا في روسيا، وذلك بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وحسب ما ذكرت وكالة “أسوشيتد برس”، فإن ماكدونالدز ستوقف عملياتها وستغلق جميع مطاعمها، البالغ عددها 850، في روسيا.

وفي رسالة للموظفين، قال مدير ماكدونالدز التنفيذي، كريس كمبكينسكي، إن إغلاق هذه المتاجر في الوقت الحالي “هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به”.

وأضاف أن الشركة ستواصل دفع رواتب موظفيها، البالغ عددهم 62 ألفا في روسيا “الذين عملوا بقلوبهم وأرواحهم في ماكدونالدز”. وتابع: “قيمنا تعني أنه لا يمكننا تجاهل المعاناة الإنسانية التي لا داعي لها في أوكرانيا”. وأوضح كمبكينسكي أنه “من الصعب معرفة متى ستتمكن الشركة من إعادة فتح متاجرها”.

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