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فيديو.. الصراصير تغزو ولاية كولورادو الأمريكية

منذ 51 دقيقة
صرصور- تعبيرة

صرصور- تعبيرية

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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تم تصويره في 25 يونيو/ حزيران الماضي في ولاية كولورادو الأمريكية.

ويوثق المقطع غزو صراصير المورمون لطريق سيارات في شمال غرب كولورادو، وهو حدث سنوي، حيث تغزو أعداد كبيرة من تلك الصراصير الطرق لدرجة أن نسبة كبيرة منها تتعرض للدهس.

ويظهر الطريق مكتسيا بالصراصير سوداء اللون، حيث بقي معظمها دون حركة بعد دهسه، فيما لا يزال بعضها حيا.

صرصار المورمون

صرصار المورمون حشرة تنتمي لمجموعة الجنادب الأمريكية والجنادب طويلة القرون. وهي قد تكون شديدة الضرر بالمحاصيل. ويعيش صرصار المورمون في غربي الولايات المتحدة الأمريكية وشرقًا حتى ولاية كنساس.

وصرصار المورمون بُني اللون أو أسود أو أخضر ويبلغ طوله نحو خمسة سنتيمترات. وله جناح ولكنه لايستطيع الطيران. وفي الصيف تضع أنثى صرصار المورمون بيضها في الأرض واحدة كل مرة. ويخرج الصغار من البيض في الربيع التالي وتبلغ كامل نموها في الصيف.

ويستخدم المزارعون مسحوقًا سامًا لقتل صراصير المورمون.

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