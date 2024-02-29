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فيديو.. العثور على أفعى شديدة السمية داخل خزانة ملابس في أستراليا

منذ ساعتين
صورة الثعبان داخل غرفة الملابس

صورة الثعبان داخل غرفة الملابس

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تمكن صائد زواحف محترف من الإمساك بثعبان سام في خزانة ملابس بكوينزلاند الأسترالية بعدما طلبت منه عائلة القبض على “الضيف غير المتوقع”.

ونشر مالك شركة “هدسون سنيك” المتخصصة بمكافحة الزواحف، تيم هدسون، على حسابه في “فيسبوك” فيديو يوثق عملية الإمساك بالثعبان.

وفي الفيديو يظهر هدسون وهو يشير لأفعى تنزلق عبر الملابس في الخزانة، قائلا إنها ثعبان شديد السمية.

وتحدث هدسون لقناة “نيوز 7” الأسترالية قائلا، إنه لم يسبق له أن استدعي للإمساك بثعبان في مثل هذا المكان، مؤكدا قدرة الأفاعي على التسلق لارتفاعات كبيرة.

https://www.facebook.com/share/v/XDMgbY4122LCzKva/?mibextid=oFDknk

    المصدر :
  • وكالات

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