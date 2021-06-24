الجمعة 15 ذو القعدة 1442 ﻫ - 25 يونيو 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو.. العثور على بقايا إنسان عمره أكثر من 130 ألف عام بمدينة الرملة

منذ 9 ساعات
آخر تحديث: 24 - يونيو - 2021 10:53 مساءً
بقايا إنسان- تعبيرية

بقايا إنسان- تعبيرية

A A A
طباعة المقال

أعلن باحثون من جامعة تل أبيب والجامعة العبرية، اليوم الخميس، عن اكتشاف نوعًا جديدًا من الانسان القديم في أحد الموقع بمدينة الرملة.

وقالت القناة الـ 12 الإسرائيلية، إن هذا الانسان عاش في المنطقة قبل 130 ألف عام.

ويعتقد الباحثون أن المجموعة البشرية القديمة هي المجموعة الأصلية التي نشأت منها معظم التجمعات البشرية في العصر البليستوسيني أو العصر الحديث الأقرب الأوسط.

وتم اكتشاف الحفرية البشرية بالقرب من منطقة التعدين في مصنع الأسمنت (نيشر)، أثناء التنقيب في الموقع على عمق حوالي ثمانية أمتار، كما تم الكشف عن العديد من عظام الحيوانات مثل الخيول والحمير والثيران البرية والأدوات الحجرية.

    المزيد من منوعات

    مدينة تاريخية "تعبيرية"
    مدينة النحاس.. هل كانت حقاً سجناً للجنّ بأمر من نبي الله سليمان؟!
    شجرة مانجو- تعبيرية
    حراسات خاصة وكاميرات مراقبة لحماية شجرة مانجو بالهند.. ما قصتها؟
    فيروز
    بالصورة – السيدة فيروز في أول إطلالة لها منذ لقائها ماكرون

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    النجمة نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم
    زوج نانسي عجرم يطلب التحقيق معها في قضية مقتل محمد الموسى
    مرض باركنسون
    ما هي أولى أعراض مرض باركنسون؟
    وائل كفوري
    بالصورة – حبيبة وائل الكفوري.. “الملك بدو ملكة”