فيديو.. العثور على بقايا إنسان عمره أكثر من 130 ألف عام بمدينة الرملة

أعلن باحثون من جامعة تل أبيب والجامعة العبرية، اليوم الخميس، عن اكتشاف نوعًا جديدًا من الانسان القديم في أحد الموقع بمدينة الرملة.

وقالت القناة الـ 12 الإسرائيلية، إن هذا الانسان عاش في المنطقة قبل 130 ألف عام.

ويعتقد الباحثون أن المجموعة البشرية القديمة هي المجموعة الأصلية التي نشأت منها معظم التجمعات البشرية في العصر البليستوسيني أو العصر الحديث الأقرب الأوسط.

وتم اكتشاف الحفرية البشرية بالقرب من منطقة التعدين في مصنع الأسمنت (نيشر)، أثناء التنقيب في الموقع على عمق حوالي ثمانية أمتار، كما تم الكشف عن العديد من عظام الحيوانات مثل الخيول والحمير والثيران البرية والأدوات الحجرية.

"לא דומה לאדם המודרני": בחפירות סמוך לרמלה התגלה סוג חדש של אדם קדום שאינו מוכר למדע. מה אנחנו יודעים על התגלית הדרמטית הזאת? @shani_na עם הפרטים ב-#חדשותהערב pic.twitter.com/efAriINuIG — כאן חדשות (@kann_news) June 24, 2021