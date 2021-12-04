فيديو.. المغرب يقسو على الأردن ويتأهل إلى ربع النهائي بـ"كأس العرب"

تمكن منتخب المغرب من التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب، بعد الفوز على الأردن بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد أحمد بن علي المونديالي، ضمن منافسات الجولة الثانية، من دور المجموعات.

افتتح يحيى جبران التسجيل مبكرا لمنتخب المغرب في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة.

وأدرك بدر بانون “مدافع الأهلي” ثاني أهداف المغرب، في الدقيقة 24، بعد تسديدة من وليد أزارو من داخل منطقة الجزاء، حولها بانون بقدمه في المرمى.

وسجل محمد الشيبي هدف المغرب الثالث في اللقاء 45، من زمن اللقاء.

واختتم سفيان رحيمي أهداف منتخب المغرب، بتسجيل الرابع، من ركلة جزاء، في الدقيقة 88.

بتلك النتيجة، يرتفع رصيد منتخب المغرب لـ6 نقاط، ويحتاج نقطة واحدة فقط لضمان العبور إلى الدور ربع النهائي.

في المقابل، تجمد رصيد الأردن عند 3 نقاط من فوز وخسارة، قبل مباراته في الجولة الختامية أمام فلسطين.