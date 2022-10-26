فيديو.. امرأة مفقودة عُثر عليها في بطن ثعبان ضخم في إندونيسيا

ابتلع ثعبان يبلغ طوله ٢٢ قدمًا امرأة وهي حيّة في إندونيسيا بعدما ذهبت إلى الغابة لجمع المطاط.

“جاراه”، ٥٤ سنة، اختفت ليلة الجمعة الماضية في غابة الى جانب منزل عائلتها في مقاطعة جامبي، في جزيرة سومطرة.

بعد خبر الاختفاء، توجّه السكان للبحث عن المرأة، وبعد يومين وجدوا أفعى ضخمة في غابة ببطن منتفخ، وعندما قطعوها وجدوا جثة المرأة بداخلها. وقال رئيس البلدة إن الثعبان قتل المرأة من خلال خنقها بواسطة جسمه.

ولا بد أنّ المرأة قد توفيت بعد محنة شاقة ربما استغرقت ساعتين، يقول “أنتو” رئيس البلدية. “لا بد أن الثعبان قد استخدم أنيابه أولا ليحكم قبضته لتثبيت المرأة في مكانها. وبعد ذلك، لفّ نفسه حول جسدها بأقصى سرعة ممكنة، من خلال استخدام جسمه القوي، وقيّدها ببطء حتى لم تعد قادرة على التنفس. وبعد اختناقها، بدأت عملية الابتلاع”.

ويستغرق هضم “وجبة” بهذا الحجم أسابيع، وقد بدا أن جسم “جاراه” سليم غير مصاب بأذى بعدما قُطّعت الأفعى . وقال المسؤول إن الضحية لم تعد الى المنزل بعدما ودّعت عائلتها للتوجه الى الغابة وجمع المطّاط من الأشجار”. وبعد ذلك، بلّغت العائلة السلطات المحلية عن اختفائها، قبل أن تبدأ رحلة البحث عنها.

“السكان قتلوا الثعبان، وشرّحوا معدتها. الجميع كان مصدومًا لرؤية المرأة التي كانوا يبحثون عنها في معدة الأفعى”. أضاف المسؤول المحلي، مشيرًا الى أن الوضع في قريته دقيق إذ إن عددًا من الثعابين الضخمة قد شوهد في الجوار. كما أن السكان حاولوا في وقت سابق التقاط أفعى أكبر حجمًا، قياسها حوالي ٢٧ قدمًا، لكنهم لم يتمكنوا من تثبيتها بسبب قوتها.

وتُعرف إندونيسيا باحتوائها على عدد كبير من الثعابين الضخمة “البايثون”، على غرار ذلك الذي ابتلع المرأة.