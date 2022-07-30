فيديو.. برشلونة يبيع أفضل صورة في تاريخه بنصف مليون دولا

أعلن نادي برشلونة عن بيع أول عمل فني خاص بالنادي من الرموز غير قابلة للاستبدال “NFT”، والذي يظهر فيه يوهان كرويف أسطورة البارسا.

كان برشلونة اقتحم مؤخرا مجال الرموز غير قابلة للاستبدال “NFT”، بعد أن عرض عملا فنيا يجسد هدفا رائعا سجله يوهان كرويف حين كان لاعبا مع الفريق، في مزاد تابع لدار “سوذبيز” للمزادات.

ووصف خوان لابورتا، رئيس برشلونة، أن الصورة موضوع الرمز المعروضة للبيع، هي “الأفضل في تاريخ النادي”.

ونشر برشلونة بيانا رسميا قال فيه إن عنصر الـ”NFT” المذكور تم بيعه مقابل 550 ألف دولار، علما بأن المبلغ سيصبح 693 ألف دولار بإضافة رسوم المزاد.

وأشار بيان برشلونة إلى أن العنصر الذي تم بيعه هو عمل فني رقمي سمعي بصري يعيد إحياء لحظة أسطورية سجل فيها كرويف هدفا مذهلا من الوضع طائرا في مرمى أتلتيكو مدريد، يوم 22 ديسمبر/كانون الأول عام 1973.

وبجانب العمل الأصلي، الذي حمل اسم “بطريقة ما.. خالد”، حصل المشتري الذي لم يتم الكشف عن هويته، على 4 إضافات من الرموز غير القابلة للاستبدال تتضمن كل واحدة منها صورة ثابتة للنسخة المتحركة التي تلتقط لحظة أيقونية للهدف الشهير.

جدير بالذكر أن المزاد بدأ عبر الإنترنت يوم 21 يوليو/تموز الحالي، واستمر على مدار 8 أيام، وجذب اهتمام أكثر من 30 مستثمرا، وأشار برشلونة إلى أن اللحظات الأخيرة من عملية المزايدة شهدت إثارة كبيرة.

ومن المقرر أن يحصل المشتري على عدة مزايا مثل الوصول إلى تدريبات الفريق، وتجارب كبار الشخصيات “VIP” بملعب “كامب نو” معقل برشلونة، فضلا عن تسميته “السفير الرقمي للبارسا”.

وتعد صورة كرويف هي الأولى في سلسلة من 10 رموز غير قابلة للاستبدال سيقوم برشلونة ببيعها تباعا، في محاولة لرفع دخل النادي والخروج من الأزمة المالية.