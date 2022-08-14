الأحد 16 محرم 1444 ﻫ - 14 أغسطس 2022 |
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فيديو.. بوريس جونسون يتسوق في أحد المتاجر برفقة زوجته

منذ دقيقتين
بوريس جونسون وزوجته

بوريس جونسون وزوجته

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بعيدا عن أروقة السياسة والاجتماعات الرسمية التي عاشها رئيس الوزراء البريطاني المستقيل بوريس جونسون، خلال فترة ولايته.

شوهد بوريس جونسون وهو يتسوق في أحد محلات السوبر ماركت في اليونان.

وتجول جونسون بصحبة زوجته كاري وعناصر من الحرس في محل تجاري بمنطقة نيا ماكري قرب العاصمة أثينا، وبعد أن أخذ بعض الحاضرين هواتفهم المحمولة لتوثيق المشهد، رفع جونسون يده ورد على ترحيب من الحاضرين.

يذكر أن جونسون وعائلته يحافظون على علاقات خاصة مع اليونان حيث يمتلك والده ستانلي منزلا ريفيا في بيليون بمنطقة هورتو وسط البلاد. ومن المعروف أن جونسون محب للثقافة اليونانية ويجيد اللغة اليونانية القديمة.

وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن جونسون وزوجته أمضيا أيضا إجازة في فندق خمس نجوم في سلوفينيا من 3 إلى 7 أغسطس.

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