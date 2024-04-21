فيديو.. تامر حسني يستعيد ذكريات فيلم "عمر وسلمى"

استعاد الفنان تامر حسني ذكريات افتتاح فيلم “عمر وسلمى” الذي طرح في دور العرض السينمائية عام 2007.

ونشر تامر حسني فيديو من خلال حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، وكتب معلقا: “خمسة نوستالچيا افتتاح فيلم عمر وسلمى”.

وكانت بداية محاولات في تغير نمط شكل المسرح في سنة 2007 والصعوبة انه كان مسرح مقفول وأول حفلات التايم كود في تاريخنا كانت حفلاتي في مارينا المسرح الروماني وطبعاً السقف بقى أعلى بعد دخلة العلمين السنه اللي فاتت بالطيران 40 متر المهم تبقوا مبسوطين يا حبايبي و بالمناسبة اهتمامي بشكل الحفلات برضو حلو للسياحة في مصر “.

واستكمل تامر حسني قائلاً: “لازم أوصل لأكتر شكل مواكب مع العالم و تطوره الفني كله .. طبعاً مش كلكوا توعوا على يوم افتتاح عمر و سلمى كنتوا صغيرين اكيد ولا في حد حضر الفتره دي؟”.