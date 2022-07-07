فيديو.. تشيلسي يعلن عن قميصه للموسم الجديد

كشف نادي تشيلسي اليوم الخميس، عن قميصه الأساسي للموسم القادم 2022-2023، والذي سيخوض به مبارياته على أرضه.

وظهر القميص الجديد للنادي اللندني ببعض التغييرات الطفيفة عن قميص الوسم الماضي والتي قامت شركة (نايكي) بالكشف عنه.

قميص تشيلسي الأساسي للموسم القادم 2022-2023، تميز باللون الأزرق الكامل مع وجود لون أبيض على عنق القميص وبعض الخطوط إلى جانب الراعي الرسمي للبلوز.

وجاءت السراويل في قميص تشيلسي أيضا باللون الأزرق الكامل، بينما الجوارب جاءت بيضاء مع خطوط سوداء وعلامة نايكي المميزة.

وكشف تشيلسي عبر موقعه الرسمي عن سعر القميص والذي جاء بـ74 جنيه إسترليني.

ويستعد تشيلسي لخوض أولى مبارياته في الموسم التحضيري، بعد 10 أيام، وتحديدا يوم 17 يوليو 2022، حيث يلتقي مع كلوب أمريكا المكسيكي.

وكان تشيلسي قد أعلن توصل مالكه رومان أبراموفيتش لاتفاق مع تود بويلي لبيع النادي رسميا مقابل 4.25 مليار جنيه إسترليني.

وجاء في بيان للنادي عبر موقعه الرسمي: “يمكن أن يؤكد نادي تشيلسي لكرة القدم أنه تم إبرام اتفاقية نهائية الليلة الماضية لبيع النادي لشركة تود بويلي (كليرليك كابيتال)”.

ووافق الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميير ليغ”، والحكومة البريطانية على الصفقة.