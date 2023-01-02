فيديو.. جثمان بيليه يصل إلى ملعب سانتوس لإلقاء نظرة الوداع

يستعد الجمهور البرازيلي لإلقاء نظرة الوداع على أسطورة كرة القدم العالمية بيليه، حيث وصل جثمانه إلى استاد نادي سانتوس استعدادًا لمراسم إلقاء النظرة الأخيرة.

ووفقًا لما كشفت عنه وسائل الإعلام البرازيلية، فإن الموكب الذي يحمل جثمان بيليه وصل إلى استاد “أوربانو كالديرا” في منطقة فيلا بيلميرو في وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين.

واحتشدت أعداد كبيرة من المشجعين بالفعل حاملين الأعلام أمام مدخل الاستاد.

كان موكب نقل الجثمان تحرك، وسط تأمين من الشرطة وقوات الإطفاء، من مستشفى ألبرت أينشتاين بمدينة ساو باولو، الذي لفظ فيه بيليه أنفاسه الأخيرة، واستغرقت رحلة الموكب لمسافة 80 كيلومترا نحو ساعتين.

وسيوضع جثمان بيليه عند دائرة المنتصف بملعب سانتوس لمراسم إلقاء النظرة الأخيرة، حسب ما أعلنه النادي الذي لعب له بيليه لسنوات طويلة.

ومن المتوقع أن يحضر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، مراسم إلقاء النظرة الأخيرة التي تستمر لمدة 24 ساعة.

وبعد انتهاء مراسم إلقاء النظرة الأخيرة، يمر موكب الجنازة عبر شوارع سانتوس ويعبر بمنزل والدة بيليه دونا سيليست، التي بلغت 100 عام أخيرًا.

وكان بيليه، الذي يعد اللاعب الوحيد المتوج بثلاثة ألقاب في المونديال، قد فارق الحياة يوم الخميس الماضي عن عمر 82 عاما بعد معاناة من سرطان القولون لأكثر من عام، وقد كان متواجدا في المستشفى منذ نوفمبر الماضي.

وولد أديسون أرانتيس دوناسيمنتو، الذي اشتهر باسم “بيليه” في 23 أكتوبر 1940، في بلدة ميناس جيرايس، وأصبح معروفا في البرازيل باسم “ملك كرة القدم” بعدما فاز بكأس العالم ثلاث مرات أعوام 1958 و1962 و1970.