فيديو جديد.. انهيار بكاء واتهامات في مسلسل الأمير هاري ميغان

نشرت منصة “نتفليكس” مقطعاً دعائياً جديداً للمسلسل الوثائقي حول الأمير هاري وزوجته ميغان والذي سيبدأ عرضه في 8 ديسمبر المقبل.

وتظهر في هذا المقطع ميغان وهي تبكي منهارةً، بينما يوجّه الأمير هاري اتهامات لبعض أعضاء العائلة المالكة.

Harry & Meghan. A Netflix Global Event.

Volume I: December 8

Volume II: December 15 pic.twitter.com/WpFzVEC7Yx — Netflix (@netflix) December 5, 2022

وقال الأمير هاري إن العائلة المالكة في بريطانيا تسرب بانتظام قصصاً عن بعضها البعض، واصفاً ذلك بأنه “لعبة قذرة”، وذلك في المقطع الدعائي الجديد الذي تم بثه أمس الاثنين 5\12\2022 للمسلسل الوثائقي الذي طال انتظاره.

وقالت منصة “نتفليكس” إن الحلقات الثلاث الأولى من المسلسل ستكون متاحة يوم الخميس 8\12\2022، وسط تكهنات على نطاق واسع بشأن ما سيقوله الزوجان، دوق ودوقة ساسكس، عن أفراد العائلة المالكة الآخرين.

ومنذ أن تنحى هاري وميغان عن واجباتهما الملكية قبل عامين وانتقلا إلى كاليفورنيا، يوجّه الزوجان انتقادات حادة للعائلة المالكة واتهامات بالعنصرية، وهو ما تنفيه العائلة.

وقال هاري في المقطع الدعائي: “لا أحد يعرف الحقيقة تماماً.. نحن اللذان نعرف الحقيقة بالكامل”.

وفي المقطع القصير، أشار هاري إلى أشخاص يعملون بالقصور الملكية يطلعون الصحفيين على أخبار بعضهم البعض، وهي قضية تحدث عنها في السابق.

وتابع: “هناك تسلسل هرمي للعائلة أنت تعلم أن هناك تسريبات، ولكن هناك أيضاً اختلاق للقصص وتلفيق.. إنها لعبة قذرة”.