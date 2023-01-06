فيديو.. جورجينا تتجول بملابس كاجوال في صيدلية بالرياض

بعد انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الرياض إثر توقيعه صفقة تاريخية مع نادي النصر، باتت صديقة كريستيانو رونالدو محل اهتمام الكثيرين، حيث يرصدون تحركاتها في كل مكان في العاصمة السعودية.

ففي فيديو جديد، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لعارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريغز في إحدى الصيدليات بالسعودية.

جورجينا بأحد صيدليات الرياض 😍❤️! pic.twitter.com/TWRQyYX9Do — Gorgeous (@gorgeous4ew) January 5, 2023

وظهرت جورجينا وهي ترتدي قبعة وملابس رياضية برفقة ابن كريستيانو البكر، وبعض الأشخاص داخل صيدلية في الرياض.

وبدا كريستيانو جونيور (الابن) وهو يسعل مما أثار تكهنات بأنه سبب زيارة جورجينا إلى الصيدلية.

وفي وقت سابق، تداول مغردون فيديو للشابة الفاتنة (28 عاما) وهي تقوم بالتسوق من مول المملكة بالعاصمة برفقة أطفالها.

جورجينا رودريغز تتسوق مع ابنائها في برج المملكة ❤️

pic.twitter.com/XtccrOAIq8 — Celebs Arabic (@CelebsArabic) January 4, 2023

وأمس الخميس 5\1\2023، نشرت جورجينا رودريغز، صديقة النجم العالمي كريستيانو رونالدو، فيديو من حضورها هي وأطفالها حفل تقديم اللاعب البرتغالي لنادي النصر في الرياض، وذلك على أنغام أغنية الفنان الفلسطيني محمد عساف والكندي اللبناني مساري “يلا نكمل .. حبيبي” .

وكتبت عبر حسابها في “إنستغرام”، الخميس “شكرا جزيلا للسعودية على هذا الترحيب الرائع”.

كما أضافت “نحن متحمسون للغاية لهذه المغامرة الجديدة مع نادي النصر السعودي، ونود أن نشكر كل من حول هذا الحدث إلى حقيقة”.

يذكر أن نادي النصر السعودي أعلن يوم السبت تعاقده مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو رسميا حتى صيف عام 2025.