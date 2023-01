فيديو.. حادثة غريبة ونادرة في ملاعب كرة القدم

حادثة غريبة ونادرة في عالم الساحرة المستديرة، شهدتها مواجهة سويندون تاون مع ضيفه غريمسبي في دوري الدرجة الرابعة الإنجليزي لكرة القدم، السبت.

وفي الدقائق الأولى من شوط المباراة الأول، حاول أحد مدافعي سويندون تاون تشتيت الكرة لترتطم برأس الحكم سام بيركيس، الذي سقط على الأرض وانهار مباشرة، وقد هرع اللاعبون من الفريقين إلى الحكم وحاولوا مساعدته.

كما تدخل الطاقم الطبي لفريق سويندون لإسعاف الحكم لكنه لم يتمكن من مواصلة إدارة اللقاء ليتم حمله على نقالة إلى خارج الملعب وسط تحية من جماهير الفريقين في المدرجات.

Never seen this before in thousands of games watching football.

Referee out cold, stretchered off & gets standing ovation.

11 mins on the clock and referee Sam Purkiss is hit full on by a clearance from the home side. The Swindon medics on the scene immediately.#STFC #GTFC pic.twitter.com/mUbtQwef7C

— Chris Hull (@mrchrishull) January 14, 2023