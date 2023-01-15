فيديو.. حادثة غريبة ونادرة في ملاعب كرة القدم

حادثة غريبة ونادرة في عالم الساحرة المستديرة، شهدتها مواجهة سويندون تاون مع ضيفه غريمسبي في دوري الدرجة الرابعة الإنجليزي لكرة القدم، السبت.

وفي الدقائق الأولى من شوط المباراة الأول، حاول أحد مدافعي سويندون تاون تشتيت الكرة لترتطم برأس الحكم سام بيركيس، الذي سقط على الأرض وانهار مباشرة، وقد هرع اللاعبون من الفريقين إلى الحكم وحاولوا مساعدته.

GWS REF 🙏 Wasit laga Swindon Town vs. Grimsby Town, Sam Purkiss harus terkena bola kencang di wajahnya. Purkiss juga harus digantikan dengan wasit cadangan pasca terkena misil itu. Semoga cepat sembuh Sam! #MC pic.twitter.com/7f3Eor7Kbx — MedioClubID (@medioclubID) January 14, 2023

كما تدخل الطاقم الطبي لفريق سويندون لإسعاف الحكم لكنه لم يتمكن من مواصلة إدارة اللقاء ليتم حمله على نقالة إلى خارج الملعب وسط تحية من جماهير الفريقين في المدرجات.

Never seen this before in thousands of games watching football. Referee out cold, stretchered off & gets standing ovation. 11 mins on the clock and referee Sam Purkiss is hit full on by a clearance from the home side. The Swindon medics on the scene immediately.#STFC #GTFC pic.twitter.com/mUbtQwef7C — Chris Hull (@mrchrishull) January 14, 2023

وانتهت المباراة بفوز فريق سويندون تاون بنتيجة ساحقة قوامها خمسة أهداف دون رد.