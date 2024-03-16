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فيديو.. حريق ضخم يلتهم ديكورات مسلسل رمضاني في استوديو الأهرام بمصر

منذ 7 دقائق
حريق ضخم يلتهم ديكورات مسلسل رمضاني في استوديو الأهرام بمصر

حريق ضخم يلتهم ديكورات مسلسل رمضاني في استوديو الأهرام بمصر

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شب حريق ضخم في ديكورات أحد أقدم استوديوهات التصوير السينمائي في مصر في الساعات الأولى من صباح (السبت 16-3-2024) فيما قالت قوات الحماية المدنية إنها سيطرت على الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح.

وقالت محافظة الجيزة في بيان إنها دفعت بعدد من سيارات الإطفاء لإخماد النيران التي اندلعت في استوديو الأهرام كما جرى إجلاء السكان من بعض العقارات المجاورة كإجراء وقائي.

وكان الاستوديو الذي تأسس في أربعينيات القرن الماضي ويتبع حي العمرانية بالجيزة موقع تصوير أحد المسلسلات التلفزيونية التي تعرض حاليا في شهر رمضان.

وأوضحت وزارة الثقافة أن الحريق “اندلع في ديكور (الحارة الشعبية) الذي يتم تصوير أحد الأعمال الرمضانية به حاليا” مشيرة إلى أن “ديكورات الحارة التي شبت بها النيران كانت منشأة في أرض تبعد عن البلاتوهات والاستوديوهات والمباني الرئيسية والتاريخية لاستوديو الأهرام الذي لم يصبه أذى”.

وأضافت الوزارة أنها “في انتظار نتائج التحقيقات التي تجريها النيابة العامة وتقرير المعمل الجنائي للوقوف على أسباب اندلاع الحريق” مع تشكيل لجنة متخصصة لحصر الخسائر والأضرار بشكل دقيق.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الحادث أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بحالات اختناق إلا أن وزارة الصحة والسكان لم تصدر أي بيان بعد بشأن عددهم أو طبيعة إصاباتهم.

    المصدر :
  • رويترز

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