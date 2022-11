فيديو.. حريق هائل في نيويورك والسبب "بطارية سكوتير"

أُصيب 38 شخصا بجروح جراء حريق السبت في نيويورك قد يكون ناجم عن بطارية أيون الليثيوم كتلك المستخدمة في دراجات السكوتر، وفق ما أفاد مسؤولون في المدينة لوسائل إعلام أميركية.

وهناك جريحان في حال خطرة وخمسة مصابين بجروح بالغة جراء الحريق الذي اندلع في مبنى سكني في منطقة مانهاتن، وفق ما أوردت قناة “سي إن إن” نقلا عن مفوّضة الحرائق في نيويورك لورا كافانا.

Cellphone footage shows a fire that started when a lithium-ion battery which sparked a fire in a Midtown Manhattan high-rise that trapped residents Saturday morning, which injured 38 people, two with life-threatening injuries.

