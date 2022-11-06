فيديو.. حريق هائل في نيويورك والسبب "بطارية سكوتير"

أُصيب 38 شخصا بجروح جراء حريق السبت في نيويورك قد يكون ناجم عن بطارية أيون الليثيوم كتلك المستخدمة في دراجات السكوتر، وفق ما أفاد مسؤولون في المدينة لوسائل إعلام أميركية.

وهناك جريحان في حال خطرة وخمسة مصابين بجروح بالغة جراء الحريق الذي اندلع في مبنى سكني في منطقة مانهاتن، وفق ما أوردت قناة “سي إن إن” نقلا عن مفوّضة الحرائق في نيويورك لورا كافانا.

Cellphone footage shows a fire that started when a lithium-ion battery which sparked a fire in a Midtown Manhattan high-rise that trapped residents Saturday morning, which injured 38 people, two with life-threatening injuries.

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🎥 abc7

.#news #nyc #fire #caughtoncamera pic.twitter.com/mYFjsrqLK8 — BlackRoomMedia (@BlackRoomMedia1) November 6, 2022

وأكد قائد جهاز الإطفاء دان فلين أن هذا الحريق عدد 200 الناجم هذا العام عن بطارية أيون الليثيوم لجهاز تنقل كهربائي صغير (دراجة، سكوتر، ألواح السكيت بورد الكهربائية).

وصرّح فلين لقناة “سي إن إن”، “سجّلنا ست وفيات هذا العام فقط بسبب هذه البطاريات التي تغذي أجهزة التنقل الصغيرة”.

وأوضح أن السلطات تعتقد أن الحريق اندلع في شقة كان ساكنها يصلح دراجات.