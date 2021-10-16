فيديو.. حقيقة ظهور مخلوق غريب قذفه إعصار شاهين!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر فيه ما قال مستخدمون إنه مخلوق غريب، قذفه نحو الشاطئ إعصار شاهين الذي ضرب سلطنة عمان مؤخراً .

ويظهر في الفيديو مخلوق غريب لم تحدد طبيعته، قيل إن وجهه يشبه وجه الكلب مع أسنان وأطراف غريبة.

https://twitter.com/marketing_thar/status/1447268030514352135

وأشارت بعض المواقع إلى أن المشاهد “حيرت العلماء الذين ما يزالون يعملون على محاولة تفسيرها”، رغم أن تعليقات أكدت أن المشاهد مزورة.

وبعد البحث في المواقع العلمية، لم يرصد أي خبر أو إشارة إلى وجود مثل هذا المخلوق أو رصده سابقا في أعماق البحار.

وتعتبر الأجناس أو الأصناف الرئيسية مكتشفة اليوم.

أما الاكتشافات الجديدة فهي غالبا لأنواع جديدة ضمن الصنف الواحد، مثل اكتشاف صنف جديد من الحيتان القاتلة مؤخرا.

كما ان التعمق في البحث، بين انتشار الفيديو سابقا في “تيك توك”.

وقال الحساب الذي نشر هذا المقطع إلى أنه شاهد هذا المخلوق الغريب في سواحل بنما، اي أنه لم يرصد في المنطقة العربية.

والثلاثاء الماضي، أعلنت سلطنة عمان مصرع 11 شخصا وفقدان 9 وإنقاذ 654 آخرين خلال 3 أيام بسبب الإعصار المداري “شاهين”.