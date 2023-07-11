فيديو "خطير" يكشف أسرار جماعة القربان.. يؤلّهون الإمام علي وينتحرون عراة!

انطلقت جماعة القربان أو العلاهية، من محافظة ذي قار جنوب العراق، بأفكار قاتلة ومسمومة دخيلة على المذهب الشيعي السائد في المنطقة، وهي الآن امتدت إلى لبنان وبدأت تسحب ضحاياها وتلقي بهم في مهاوي انحرافاتها وممارساتها التي تتبرأ منها كافة الأديان والطوائف والمعتقدات.

وتؤمن جماعة القربان بألوهية علي بن أبي طالب وتؤمن بوجوب تقديم القرابين إليه في المناسبات الدينية، ويقومون باختيار أشخاص من خلال القرعة ليقوموا بالتضحية بأنفسهم من خلال الانتحار، ويشترط عليهم أن يكونوا عراة تماما دون أي رداء أو لباس عند انتحارهم.

في التاسع والعشرين من يونيو لعام 2023، أقدم شاب يدعى علي فرحات قفز منتحراً من الطابق الثالث عارياً تماماً ليفارق الحياة، بعد وصوله إلى لبنان قبل أسبوعين قادماً من كندا، حيث كان يعيش مع زوجته وطفله، وفي مفارقة مأساوية بعد ساعات فقط من حادثة الانتحار، قررت زوجته، فاطمة فخر الدين، أن تقفز هي الأخرى من أعلى بناء في منطقة حي السلم، وكانت أيضاً عارية بشكل كامل، ولكنها لم تمت وجرى نقلها لمستشفى سان جورج.

صوت بيروت إنترناشونال تواصل مع والد المنتحر الذي وافق على إجراء مقابلة لتوضيح ملابسات ما جرى، لكنه تراجع في اللحظات الأخيرة، دون أن ينفي انتحار ابنه وزوجة ابنه ضمن طقوس الجماعة.