فيديو.. دب يدخل متجرا ويعقم نفسه ضد كورونا ويخرج

في موقف طريف، دخل دب ضخم إلى أحد المتاجر في كاليفورنيا وتسبب برعب شديد، لكن على الرغم من الأجواء المتوترة في المكان، فقد كان الدب هادئا لدرجة أنه عقم يديه ووجهه ضد فيروس كورونا قبل الخروج.

وفتح الدب الباب بهدوء وأدخل جسده الضخم من باب المتجر حيث سمعت أصوات الموظفة وصرخاتها في محاولة لإخراجه لكنه تابع تفقده المكان غير مكترث بكل تلك الصرخات الأنثوية.

وبحسب صحيفة “نيو يورك بوست” الأمريكية، سمعت الموظفة البالغة من العمر 44 عاما وهي تصرخ وتقول: “يا إلهي، إنه يعرف كيف يفتح الباب – مرحبا، توقف!”.

ولحسن الحظ تمكنت الفتاة من الاحتماء داخل المتجر والاتصال بقسم الطوارئ قبل دخول الدب عبر باب المتجر.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدب الفضولي قام بإلقاء نظرة إلى معقم اليدين الآلي الذي أطلق بختين على وجهه وجسمه مما منحة مناعة ضد كورونا ليختفي الدب بعدها قبل وصول النجدة.