فيديو.. "رامز جاب من الآخر" ترند قبل عرض أولى حلقاته

احتفل الفنان رامز جلال بتصدر التتر الدعائي “برومو” برنامجه “رامز جاب من الآخر” تريند موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وكتب رامز جلال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل “إنستغرام”: “اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا، وربنا يتممها على خير ويكلمها بالستر”.

وأضاف: “الحمد لله برمو “رامز جاب من الآخر” تريند على اليوتيوب فى جميع الدول العربية والله المستعان”.

وظهر عدد من النجوم في برومو برنامج “رامز جاب من الآخر”، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونجلاء بدر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وحمادة هلال، وأحمد فهمي.

ومن بين لاعبي الكرة إمام عاشور، ومحمود كهربا، وغادة إبراهيم، وعمرو يوسف، ومحمد عبد المنعم، وعلي البليهي، لاعب نادي الهلال السعودي.

وتقوم فكرة البرنامج على تنفيذ مقلب في اثنين من المشاهير، وبعضهما تحدث عن وجود خلاف بينهما، مثل استضافته لمغني المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق، آيتن عامر وسمية الخشاب، باسم سمرة وأحمد السقا.

وكان الفنان رامز جلال قد نشر عبر صفحته الرسمية علي موقع “إنستغرام” خلال الأيام الماضية، بوستر برنامجه الجديد “رامز جاب من الآخر”.

وعلق على الصورة قائلًا: “بسم الله توكلنا على الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه وسلم، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر ورمضان كريم، وكل سنة وانتوا طيبين”.

من المقرر أن يُعرض برنامج رامز جلال الجديد في رمضان 2024 بعد الإفطار مباشرة، وتحديدًا في الساعة 6 مساء بتوقيت مصر، و7 بتوقيت مكة المكرمة.