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فيديو.. رجل أعمال يستأجر موظفة لصفعه عند دخوله إلى “فيسبوك”

منذ ساعتين
صفع- تعبيرية

صفع- تعبيرية

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قرر رجل أعمال أمريكي شاب توظيف شخص تنحصر مهمته في صفعه في كل مرة يدخل فيها إلى “فيسبوك”، وذلك للتخلص من إدمانه على الشبكات الاجتماعية.

وأفاد موقع VICE الأمريكي أن رجل الأعمال مانيش سيثي اتخذ عام 2012 قرارا بمكافحة إدمانه على شبكات التواصل التي يتزايد عددها يوما بعد يوم ويضيع في تصفحها الأفراد وقتا هائلا.

واستأجر سيثي شابة لصفعه في كل مرة يزور فيها موقع “فيسبوك”، وهي طريقة عنيفة إلى حد ما لكنها أثمرت في النهاية.

وبعد حوالي 10 سنوات، انتشرت “طريقة سيثي” بشكل كبير بعد أن تفاعل إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، مع قصته على “تويتر”.

وقال سيثي: “كنت أضيع قدرا لا يصدق من الوقت على شبكات مثل فيسبوك وريديت وكان وقت التوقف قد حان”.

وأضاف: “بعد استخدام تطبيق لإدارة الوقت، اكتشفت أنني كنت أهدر 19 ساعة يوميا على الشبكات، الأمر الذي جعلني أدرك أنني لن أتمكن من التوقف بمفردي وأنني بحاجة إلى من يشجعني”.

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