فيديو.. رجل بأمريكا يصطاد سمكة عملاقة عمرها 100 عام

تمكن رجل في الولايات المتحدة الأمريكية من تسجيل رقم قياسي جديد، باصطياده سمكة السلور الأزرق، حيث بلغ وزنها 131 رطلا.

وقال يوجين كرونلي من براندون: “بعدما علقت السمكة، كنت أعرف أن حجمها كبير لأن سحبها لم يكن بسيطا، لكن لم اتوقع لهذا الحد، حيث استغرقت عملية اصطيادها حوالي 30 دقيقة”.

وبسبب ضخامة حجمها طلب عالم الأحياء في إدارة الحياة البرية ومصائد الأسماك والمنتزهات في ميسيسيبي، ريان جونز، تقيدها في السجلات/ مقدرا عمرها بحوالي 100 عام

في 18 يونيو 2011 ، ترنح نيك أندرسون من جرينفيل بولاية نورث كارولينا في سمك السلور الأزرق الذي يبلغ وزنه 143 رطلاً من خزان جون كير ، والمعروف أكثر باسم بحيرة بوجس آيلاند ، على حدود فيرجينيا – نورث كارولينا. في 22 يونيو 2011 ، أقرت إدارة الصيد في فيرجينيا ومصايد الأسماك الداخلية سمك السلور الأزرق كأكبر سمكة في الولاية ، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً للولاية. [5] يبلغ طول السمكة 57 بوصة (145 سم) ومحيطها 47 بوصة (120 سم).

في 7 فبراير 2012 ، تم اصطياد سمك السلور الأزرق الذي يبلغ وزنه 136 رطلاً على خط الصيد التجاري في بحيرة مولتري ، إحدى بحيرتي سانتي كوبر ، بالقرب من كروس بولاية ساوث كارولينا. كان طوله 56 بوصة. السمكة هي أكبر سمكة قرموط زرقاء يتم وزنها على الإطلاق بمقياس معتمد في ولاية كارولينا الجنوبية ، لكنها غير مؤهلة للحصول على شهادة قياسية رسمية لأنها لم يتم اصطيادها على قضيب وبكرة.