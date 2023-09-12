فيديو.. رجل مصري يصبح حديث مواقع التواصل بعد تصرف غريب

يلجأ العديد من الأشخاص الى دخول عالم مواقع التواصل للوصول الى الشهرة او للحصول على الأموال، وفي آخر الفيديوهات الغريبة التي ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، أمس الاثنين 11\9\2023، وهو مقطع فيديو ظهر فيه رجل خمسيني يروي قصة غريبة لأسرة ألقت بفلذة كبدها في الشارع ورفضت استلامه أو حتى التنازل عنه لهذا الشخص لتربيته.

وأثار الفيديو حالة من الغضب والحزن بين رواد السوشيال ميديا، فيما عرض الكثيرون على الرجل أخذ الطفل للتبني، أو تقديم مساعدة شهرية له خاصة بعد أن رفضت أسرته استلامه.

ثم تبين لـ”العربية.نت” حقيقة الأمر بعد أن التقت الرجل الخمسيني وقال إنه من مدينة أبو قرقاص بمحافظة المنيا جنوب مصر، وإن ما قام به خدعة تمثيلية لأنه يهوى التمثيل، مؤكدا أن هذا الطفل ابنه وكان يهدف من وراء الفيديو للتوعية بضرورة الاهتمام بالأطفال وحمايتهم من الخطف واللجوء للشارع أو الارتماء في أحضان قرناء السوء.

وقال إنه عمل بالتمثيل من قبل وشارك في برنامج المقالب الشهير “اديني عقلك”، ورغب في تقديم هذا الفيديو كمحتوى هادف يسعى للخير، ويرشد الآباء لطرق حماية أبنائهم تجنبا لإصابتهم بأي مكروه.

وقال الرجل ويدعى رضا إنه لم يبث الفيديو بهدف الحصول على الترند وجذب المشاهدين لتحقيق أرباح مالية، خاصة أنه ميسور ماديا، موضحا أنه تلقى مكالمات كثيرة تطلب منه معرفة مصير الطفل وسبب رفض أهله استلامه بعد التعرف عليه.

وكان الرجل قد قدم الفيديو وهو يبكي مؤكدا أنه طلب من أهل الطفل التنازل عنه وكتابة إقرار بذلك ليتمكن من تبنيه لكنهم رفضوا هذا العرض أيضا، وقالوا له “مش عاوزينه.. عاوز ترميه ارميه، عاوز تربيه ربيه لكن مفيش ورق”.

وقال إنه اقترح تقديم راتب شهري للعائلة للاهتمام بالطفل، لكن أهله رفضوا أيضا، ليتبين في النهاية أن الفيديو تمثيلي وأن الطفل هو ابنه ويدعى عماد.