فيديو.. روبوتات تقتحم مباراة بأمريكا وتثير خوف الجماهير

أثار اقتحام عدد من الروبوتات خوف عدد من مشجعي كرة القدم الأميركية، خلال حضورهم مباراة لوس أنجلوس تشارجرز وميامي دولفنز.

وخلال المباراة التي أقيمت الأسبوع الماضي، صور عدد من المشجعين “روبوتات” تشبه البشر، بوصلات كهربائية، وهي تتجول بشكل مريب داخل أروقة الملعب، وفي المدرجات، مما أثار خوف عدد من الجماهير.

The Chargers “AI robot fans” from this week.

Quite a few were “uneasy” by their presence. pic.twitter.com/kZ8eBIJiqd

— Brian Roemmele (@BrianRoemmele) September 15, 2023