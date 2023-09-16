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فيديو.. روبوتات تقتحم مباراة بأمريكا وتثير خوف الجماهير

منذ ساعة واحدة
روبوتات

روبوتات

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أثار اقتحام عدد من الروبوتات خوف عدد من مشجعي كرة القدم الأميركية، خلال حضورهم مباراة لوس أنجلوس تشارجرز وميامي دولفنز.

وخلال المباراة التي أقيمت الأسبوع الماضي، صور عدد من المشجعين “روبوتات” تشبه البشر، بوصلات كهربائية، وهي تتجول بشكل مريب داخل أروقة الملعب، وفي المدرجات، مما أثار خوف عدد من الجماهير.

آلات حقيقية

وبينما ظن البعض أن هذه الروبوتات هي في الحقيقة بشر بزي “إنسان آلي”، إلا أنه تبين إنها “روبوتات” حقيقية، صممت للدخول للملعب وخلق التساؤلات.

تبين لاحقا أن هذه الروبوتات هي جزء من حملة ترويجية لفيلم سيتم إصداره قريبا، وهي شخصيات من الفيلم.

الفيلم الجديد هو The Creator أو المبتكر، وهو فيلم عن حرب بين البشر وأعداد من روبوت الذكاء الاصطناعي، هذه الحرب قد “تنهي البشرية”، وفقا لقصة الفيلم.

نشر أعداد من الإنسان الآلي بين الجمهور كان جزء من حملة تسويقية للفيلم، ونجحت بالفعل بنشر التساؤلات حولها وحول الفيلم المقبل.

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