فيديو.. ريال مدريد يكشف أسرار ومميزات ملعبه الجديد وتفاصيل لا تصدق!

تم الإعلان عن قرب انتهاء أعمال تطوير الملعب الجديد سانتياغو برنابيو والذي سيكون معقلاً تاريخياً لنادي ريال مدريد، وسيكون جاهزاً لاستقبال المباريات والجماهير في نهاية عام 2023، لكن ملعب النادي الملكي الجديد حمل لأول مرة مزايا عديدة ستجعله من بين أفضل ملاعب كرة القدم في العالم، فقد أعيد تصميمه بشكل يشبه مدرج “الكولوسيوم” العملاق في روما، ما يضفي عليه جاذبية ورونقًا لا مثيل له، ومن جميع الزوايا، يبدو الملعب الجديد لريال مدريد كما لو أنه من حكايات الخيال العلمي، وأصبح معلماً مبهراً لا مثيل له.

البداية من السقف المتحرك لملعب النادي الملكي والذي تم تجهيزه بصفائح فولاذية مقاومة للصدأ، وهو قادر على إغلاق ملعب الفريق خلال 15 دقيقة فقط، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث تحيط مجموعة كبيرة من الشاشات بالملعب بزاوية 360 درجة، معلقة بالسقف لعرض المباريات والاحتفالات بشكل مباشر وعرض الصور ومقاطع الفيديو، مع عروض ضوئية استثنائية خلال المباريات والمناسبات الأخرى.

وهذا ليس كل شيء، فأرضية الملعب والعشب نفسه تغير تماماً، وصار يشبه سجادة خضراء قابلة للطي، فالملعب لن يستضيف المباريات فقط، بل المهرجانات أيضاً، ومن أجل الحفاظ على جودة العشب للاعبين، ستختفي الأرضية العشبية كاملة خلال الحفلات والفعاليات غير الرياضية، وهو ما يجعله مثالياً لإقامة العروض الموسيقية والفنية، وحمل الجماهير عليه دون إفساد العشب.