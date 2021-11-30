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فيديو ساحر.. كوكب الأرض كما لو أنه سقط من السماء

30 - نوفمبر - 2021
كوكب الأرض

كوكب الأرض

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أثار مشهد ساحر لأرض عائمة في المحيط، دهشة المواطنين، وهو عبارة عن عمل فني رائع جدا وجميل يهدف إلى تسلط الضوء على المشاكل البيئية وحماية كوكب الأرض.

وأطلق العرض العالمي الأول لمشروع “الأرض العائمة” وهي نسخة طبق الأصل من كوكب الأرض بقطر يبلغ حوالي 10 أمتار تقريبا صممت بصور مأخوذة من وكالة “ناسا” للفضاء.

وبحسب موقع “wigantoday” ستطفو الأرض العائمة على شاطئ رصيف ويجان بجانب قناة ليفربول في بريطانيا لمدة 10 أيام وسيستمتع المواطنون والزوار بمشاهدة الأرض “كما لو أنها سقطت من السماء”.

يهدف الفنان، لوك جيرمان، بعمله الفني هذا إلى استحضار “تأثير النظرة العامة” للفضاء التي تحدث عنها لأول مرة الكاتب فرانك وايت في عام 1987. بالإضافة إلى تسليط الضوء على “السمات المشتركة لتجربة رواد الفضاء هي الشعور بالرهبة لكوكب الأرض والفهم العميق للترابط بين كل أشكال الحياة ، والشعور المتجدد بالمسؤولية عن حماية البيئة”.

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